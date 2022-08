Mieter pinkelt wiederholt in einen Fensterschacht in Lauingen

Eine unbekannte Person hat über zwei Monate verteilt in einen Lichtschacht eines Mehrfamilienhauses in Lauingen uriniert. Verdächtigt wird ein Mieter im Haus.

Am Freitag hat der Hausverwalter eines Mehrfamilienhauses in der Hühlenstraße in Lauingen eine Sachbeschädigung bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Lauingen: Person pinkelt über zwei Monate wiederholt in Lichtschacht

Dem Vermieter zufolge habe in den vergangenen zwei Monaten jemand wiederholt in einen Fensterschacht im Garten des Hauses gepinkelt. So entstanden laut dem Polizeibericht hohe Reinigungskosten von bislang 1000 Euro. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Mieter im Haus. (AZ)

