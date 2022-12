Missverständnis führt in Lauingen zu einem Unfall

Eine 19-Jährige ist mit ihrem Auto frontal in einen Pkw eines Dillingers gefahren.

Ein 19-Jähriger wollte am Sonntagabend von einem Schnellimbiss-Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen nach links in Richtung Dillinger Straße ausfahren. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus Lauingen befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung und setzte fälschlicherweise den rechten Blinker, obwohl sie an der Stelle gar nicht auf den Parkplatz einbiegen wollte.

Frontal in das Auto des Dillingers

Als der 19-Jährige daraufhin aus dem Parkplatz ausfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen der Front des 19-Jährigen und der rechten Fahrzeugseite der 18-Jährigen. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker wurden verwarnt. (AZ)