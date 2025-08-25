Icon Menü
Lauingen: Mit 2,5 Promille: Polizei erwischt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Lauingen

Mit 2,5 Promille: Polizei erwischt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Ziemlich betrunken war ein 46-jähriger Mann am Sonntag in Lauingen mit dem E-Scooter unterwegs. Nun wird auch wegen Beleidigung ermittelt.
    Mit 2,5 Promille ist ein Mann in Lauingen auf dem E-Scooter unterwegs gewesen.
    Mit 2,5 Promille ist ein Mann in Lauingen auf dem E-Scooter unterwegs gewesen. Foto: Jens Büttner/dpa

    Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 24. August, wurde ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooters von Polizeibeamten in der Aislinger Straße in Lauingen angehalten. Die durchgeführte Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille. Die Polizei ließ daraufhin eine Blutentnahme durchführen und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zudem zu aggressivem Verhalten und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Kräften. Der Mann sieht sich nun dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sowie der Beleidigung ausgesetzt. (AZ)

