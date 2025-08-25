Mit 2,5 Promille: Polizei erwischt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 24. August, wurde ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooters von Polizeibeamten in der Aislinger Straße in Lauingen angehalten. Die durchgeführte Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille. Die Polizei ließ daraufhin eine Blutentnahme durchführen und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zudem zu aggressivem Verhalten und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Kräften. Der Mann sieht sich nun dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sowie der Beleidigung ausgesetzt. (AZ)

