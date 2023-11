Mit dem Lauinger Kalender Gutes tun

Auch dieses Jahr gibt es wieder historische Bilder von Lauingen in Kalenderform. Ein Euro aus jedem Verkauf geht an die Kartei der Not.

Unter dem Motto "Zwischen Marktplatz und Donaubrücke" steht der Lauinger Kalender 2024. Zu finden sind darin historische Fotos von Lauingen sowie ein auf die Stadt zugeschnittener Veranstaltungskalender. Bernd Schwenk von der Geschenkmanufaktur, die den Kalender verkauft, betont zwei fotografische Highlights: Da wäre ein Bild der alten Donaubrücke sowie der Behelfsbrücke nach dem Krieg. Und Fotos vom Schimmelturm in seinen verschiedenen Phasen, auch während der Sanierungen. Das älteste Bild stammt übrigens aus dem Jahr 1910.

Wo es den Kalender in Lauingen gibt

Ein Kalender kostet 13 Euro, aus jedem Verkauf geht ein Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Der Lauinger Kalender ist so in den vergangenen Jahren schon zur Tradition geworden. 1000 Euro kamen dadurch bereits für die Kartei zusammen - und damit für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Zu kaufen gibt es den Kalender im neuen Laden gleich neben dem Schimmelturm (Herzog-Georg-Straße 20), der im Dezember jeden Samstag geöffnet hat. Außerdem bei Schreibwaren Eismann und auf dem Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember. (AZ)