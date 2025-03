Mit zwei Promille am Steuer erwischt

Am Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr, wurde in Lauingen in der Dillinger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein Autofahrer kontrolliert. Beim 46-jährigen Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass er vor der Fahrt alkoholische Getränke konsumiert hat.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 2,08 Promille. Die weitere Fahrt wurde unterbunden, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstattet. (AZ)