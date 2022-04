Mit zwei Promille in Lauingen 3000 Euro Schaden angerichtet

Ein Mann ist in Lauingen mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto gestoßen und dann torkelnd in ein Haus gelaufen.

Ein 52-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen am Freitag um 15.20 Uhr gegen ein anderes Auto gestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Dillinger Polizei in der Lauinger Masurenstraße. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, stellte der Mann sein Auto ab und lief dann laut Zeugenaussagen torkelnd in ein Wohnhaus.

Dort entdeckte ihn die Polizei. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von etwa Zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 52-Jährigen sichergestellt.

Fahrradfahrer hat zwei Promille Alkohol im Blut

Ebenfalls mit zwei Promille war am Samstag um 0.40 Uhr ein Fahrradfahrer in der Donaualtheimer Marienstraße unterwegs. Weil er so unsicher auf seinem Zweirad saß, hielt ihn die Polizei an. Nun wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (pol)

