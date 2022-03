Motorradfahrer flieht zu Fuß vor der Dillinger Polizei

Die Dillinger Polizei sucht einen unbekannten Motorradfahrer. Der wollte sich am Sonntag kurz vor Mitternacht in Lauingen nicht kontrollieren lassen und floh.

Die Dillinger Polizei wollte am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen einen Motorradfahrer kontrollieren. Der aber hielt nicht an, sondern fuhr davon.

Deutlich zu schnell und ohne Rücksicht auf den Verkehr bog er in die Geiselinastraße ab, überholte in einer 90-Grad-Kurve ein silbernes Auto und bog nach rechts in die Donaustraße ab. In der Schlossstraße stand das Motorrad. Der Unbekannte floh Richtung Schwanenstraße und verschwand.

Wo ist der Unbekannte hin?

Derzeit dauern die Ermittlungen zum Motorradfahrer an. Bei ihm handelt es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann, der mit einem dunklen Motorraddress bekleidet war und einen schwarzen Sturzhelm getragen hatte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Dillingen nach Zeugen, die Hinweise auf den bisher Unbekannten geben können. Auch Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zumelden. (pol)

Lesen Sie dazu auch