Motorradfahrer wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Einem 57-Jährigen wird in einem Kreisverkehr bei Lauingen die Vorfahrt genommen. Dann kracht es.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch in Lauingen ereignet hat, zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Gegen 13.05 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer laut Polizei von der Staatsstraße 2025 aus Richtung Zöschlingsweiler kommend in den Kreisverkehr „Mausfalle“ ein und nahm dem 57-Jährigen die Vorfahrt, der bereits zuvor in den Kreisel eingefahren war.

Es kam zur Kollision zwischen Auto und Motorrad, worauf der Biker stürzte. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. (AZ)