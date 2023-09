Motorradfahrerin verliert in Lauingen die Kontrolle über ihre Maschine

Weil sie plötzlich Gas gibt, prallt eine Motorradfahrerin am Dienstag in ein Geländer und ein Auto. Der Unfall endet für die Frau mit leichten Verletzungen.

Auf einem Lauinger Parkplatz hat eine Frau am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und einen Unfall verursacht. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei wegen eines Fahrfehlers der 48-jährigen Fahrerin.

Plötzlich gibt die Frau Gas und prallt auf dem Lauinger Parkplatz gegen ein anderes Auto

Sie wollte von einem Parkplatz an der Schloßstraße losfahren und gab unkontrolliert Gas. Daraufhin beschleunigte das Motorrad stark und prallte in ein Metallgeländer und in das Heck eines geparkten Pkws. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Am Motorrad und Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch