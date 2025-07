Digitalminister bietet Lauingen Hilfe beim Breitbandausbau an

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring äußert in einer Pressemitteilung Verständnis für die Herausforderungen der Stadt Lauingen beim weiteren Ausbau des schnellen Internets. „Wenn es beim Breitbandausbau zu langsam vorangeht, nervt das niemanden mehr als den Digitalminister“, teilt Mehring in Reaktion auf einen Bericht unserer Redaktion mit. Umso mehr bedauere er, entgegen dem Vorschlag von FDP-Stadträtin Martina Lenzer, nicht unmittelbar und per eigener Entscheidungen behilflich sein zu können. Lenzer hatte geäußert, beim zähen Breitbandausbau könne man ja den Digitalminister um Unterstützung bitten.

Das Digitalministerium ist nicht für den Internetausbau zuständig

„Entgegen der landläufigen Meinung ist mein Ministerium für den Breitbandausbau leider nicht zuständig. Den Glasfaserausbau verantwortet das Finanzministerium. Mein Ministerium ist verantwortlich für die Verwaltungsdigitalisierung und Bayerns Digitalwirtschaft“, erklärt Minister Mehring.

Helfen will er laut Pressemitteilung trotzdem. So will der Minister das persönliche Gespräch mit seinem Finanzministerkollegen Füracker suchen, den er ausdrücklich in Schutz nimmt. „Der Kollege kann natürlich auch kein Steuergeld für Maßnahmen ausgeben, solange Wirtschaftsunternehmen bekunden, den Ausbau eigenwirtschaftlich vorzunehmen“, so Mehring. Zudem, so der Minister weiter, müssten nun die gefühlten Versorgungslücken exakt erhoben werden. „Dann gibt es bestenfalls Förderungen von bis zu 90 Prozent. Aktuell fördert der Freistaat nichts mit einer höheren Quote als den Breitbandausbau“, so Mehring. Um eine gute Lösung für Lauingen zu erringen, will der Minister auch den Stimmkreisabgeordneten Manuel Knoll (CSU) ins Boot holen. Der sitze nämlich im für den Breitbandausbau zuständigen Finanzausschuss des Landtags, während der von Minister Mehring betreute Ausschuss für Wirtschaft und Digitales sich damit in Ermangelung von Zuständigkeit nicht befassen könne. (AZ)