Lauingen/München

07:30 Uhr

Lauinger Geiger Alexander Möck steht mit Lang Lang in München auf der Bühne

Pianist Lang Lang wurde für seinen Auftritt bei Klassik am Odeonsplatz in München gefeiert. Links auf der Leinwand-Projektion ist der Lauinger Geiger Alexander M. Möck zu sehen.

Plus Alexander M. Möck spielt bei den Münchner Philharmonikern, die jetzt bei Klassik am Odeonsplatz begeisterten. Nun gibt er mit Barbara Bartmann ein Konzert in Lauingen.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

"Klassik am Odeonsplatz" gilt als Deutschlands hochkarätigstes Klassik-Open-Air. Vor zwei Wochen trat dort am Sonntagabend der Weltklasse-Pianist Lang Lang auf. Mit dabei auf der Bühne in der Feldherrnhalle war der Lauinger Geiger Alexander M. Möck. Der heute 53-Jährige zählt seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu den Stammkräften der Münchner Philharmoniker, die wiederum zu den besten Orchestern der Welt gehören. Seit 25 Jahren ist Möck dort Stimmführer bei den Zweiten Geigen.

Lang Lang (links) und die Müncher Philharmoniker unter der Leitung des kolumbianischen Dirigenten Andrés Orozco-Estrada (rechts) verzauberten das Publikum. In der Mitte ist der Lauinger Geiger Alexander Möck zu sehen. Foto: Berthold Veh

Nicht nur den Besuchern und Besucherinnen hat die laue Sommernacht gefallen, sondern auch Alexander Möck selbst. Die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung des kolumbianischen Dirigenten Andrés Orozco-Estrada verzauberten das Publikum. "Dieses Klassik-Open-Air ist wirklich etwas Besonderes", sagt Möck. Vor 20 Jahren sei das wegen der damals begrenzteren technischen Möglichkeiten noch anders gewesen. "Inzwischen ist die Übertragungstechnik so gut, dass man das richtig genießen kann", stellt der Lauinger fest. Klassik am Odeonsplatz habe inzwischen Konzertsaal-Niveau. Und es sei auch angenehm, in der Feldherrnhalle zu musizieren. "Mit Lang Lang zu spielen, ist natürlich ebenfalls etwas Besonderes." Der Pianist sei weltklasse auf dem Klavier. Und es sei auch die Portion Show dabei, die Zuschauer bei einem Open Air zu Recht erwarteten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen