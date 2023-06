Lauingen

Muss die Lauinger BayWa einer Überführung weichen?

Die Gebäude der BayWa Agrar und der Tankstelle müssten laut einer aktuellen Planung weg, wenn an dieser Stelle in Lauingen eine Brücke über die Gleise gebaut werden soll.

Plus Im Kreisausschuss wird am Montag über einen Neubau des Bahnübergangs im Lauinger Norden diskutiert. Lauingens Dritter Bürgermeister aber weiß von den Plänen nichts.

Von Philipp Nazareth

Dietmar Bulling kann es nicht fassen, was da am Montagnachmittag im Ausschuss für Kreisentwicklung besprochen wird. Es geht um eine mögliche Neuregelung des Lauinger Bahnübergangs an der Riedhauser Straße. Die Stadt denkt offenbar wieder darüber nach, statt dem beschrankten Übergang eine Brücke über die Gleise zu bauen. Eigentlich keine schlechte Idee, wie manche Ausschussmitglieder finden: Die neue Lösung verspricht mehr Sicherheit beim Überqueren der Gleise, außerdem könnten lange Wartezeiten an den Schranken in Zukunft wegfallen.

"Mehr als sonderbar" ist für SPD-Mann Bulling nicht der Vorschlag selbst. "Die Sinnhaftigkeit ist mir durchaus bewusst." Vielmehr stößt dem Mann, der in Lauingen das Amt des Dritten Bürgermeisters bekleidet, etwas ganz anderes gewaltig auf: Das Vorhaben um den Bahnübergang sei unter den Stadträten in der Donaustadt noch gar nicht besprochen worden. Er fühlt sich offenbar übergangen von der Tatsache, dass Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) auf den Landkreis zugehe, ohne davor den Stadtrat zu informieren. "Ich verstehe nicht, wieso das im Kreistag besprochen wird", so Bulling. Zunächst stelle sich doch die Frage, ob die Lauinger den Umbau des Bahnübergangs überhaupt wollten oder nicht. "Mich überrascht diese Vorgehensweise", sagt Bulling in der Ausschusssitzung.

