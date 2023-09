Lauingen

Daniela Mußelmann will Gut Helmeringen aufleben lassen

Plus 18 Monate ist der tragische Tod von Klaus Mußelmann her. Seine Frau Daniela übernahm die Leitung des Seminarzentrums - und will ihren Traum von Helmeringen voranbringen.

Von Jonathan Mayer

"Von heute auf morgen ist mein Leben komplett umgedreht worden", sagt Daniela Mußelmann. Früher habe sie gedacht, nichts könne sie erschüttern. Doch dann, im März 2022, verstarb ihr Mann Klaus auf tragische Weise. Und für die dreifache Mutter änderte sich schlagartig alles. Sie habe damals gelernt, dass – egal, wie gefestigt sie selbst sei – sich ihr Umfeld immer ändern könne. Mußelmann musste in der Zeit danach in eine völlig neue Rolle finden. Sie übernahm die Leitung von Gut Helmeringen, das ihr Schwiegervater in den 1990er-Jahren zum Seminarzentrum umgebaut hatte, arbeitete sich in alle Geschäftsbereiche ein. Jetzt will sie den Ort neu aufleben lassen. Denn sie sagt: "Helmeringen muss man erleben."

Den Tod ihres Mannes verkraftete Mußelmann nur schwer. Doch Freunde wie Alfred Tolle, einst international tätiger Manager, heute Coach für Bewusstseinsbildung, hätten ihr geholfen, den Schock zu überwinden. Er habe sie unterstützt, herauszufinden, was sie "stabiler" mache, wie sie ihre Kräfte bündeln könne. Und auch die Erfahrungen der 40-Jährigen selbst hätten etwas in ihr bewegt: Ihre Großmutter sei in ähnlichem Alter Witwe geworden, habe ein Leben lang getrauert, erzählt sie. Als Kind habe sie das nie verstanden. Und als sie das selbst durchmachen musste, wollte sie es anders machen. Natürlich habe sie Momente der Wut und der Verzweiflung gehabt. "In der Trauer sind alle Gefühle da", sagt die 40-Jährige. Doch als Mensch könne man entscheiden, welche Gefühle man überwiegen lasse. Auszeiten für sich selbst hätten ihr geholfen, allein sein, reflektieren, eine Balance finden. Und sie habe spüren dürfen: Klaus' Seele ist mit ihrer verbunden, über den Tod hinaus.

