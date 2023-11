Lauingen

vor 17 Min.

Nach Kritik: Lauinger Stadtrat hält am Projekt "Königsgarten" fest

Der Königsgarten an der Dillinger Straße in Lauingen soll umgestaltet werden. Nach Kritik im Oktober gibt es jetzt einen neuen Aufschlag.

Plus Einige Bürger hatten sich über die Pläne für den Königsgarten enttäuscht gezeigt. Nun wird das Projekt neu angegangen. Für die Schulen steht fest: kein Neubau.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Beim heiß diskutierten Projekt „Königsgarten“ geht es in Lauingen in eine neue Runde im Dialog mit den Bürgern. Die Beschlüsse des Stadtrats vom Januar werden aufgehoben. Das wurde am Dienstag in der Sitzung des Stadtrats beschlossen. Damals wurde die Abwicklung des Projekts über die "Soziale Stadt" abzuwickeln und den Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen.

Bei der Bürgerbeteiligung am 17. Oktober war das vom Stadtentwicklungsausschuss empfohlene und vom Rat beschlossene Verfahren von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern abgelehnt worden. Nicht einverstanden waren diese damals auch mit den beiden Vorschlägen des Planungsbüros, wie der kleine Park an der Dillinger Straße umgestaltet werden könnte. Im Verlauf der Diskussion zeigte sich am Dienstagabend im Rat große Einigkeit darüber, einen neuen Versuch des Dialogs zu starten. Denn der ganze Prozess sei „unglücklich verlaufen“, betonte Engelbert Kigele (Grüne). Markus Hoffmann ( CSU) sah es ähnlich: „nicht ideal gelaufen“. Die damals vorhandene Dynamik in der Bürgerschaft wolle man auf keinen Fall bremsen, meinte Kämmerer Andreas Schmid und versprach für die weitere Diskussion ein Gestaltungshandbuch, einen Flyer mit Praxisbeispielen. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) sicherte eine „aktive Unterstützung“ der Stadt beim weiteren Vorgehen zu. Der Vorschlag von Gerhard Frieß (FW), den Königsgarten mit dem Ausbau der Herzog-Georg-Straße zu verbinden, fand keinen Anklang im Gremium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen