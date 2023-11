Nach Unfall in Lauingen ist eine 17-Jährige verletzt

Eine Jugendliche war in Lauingen mit ihrem E-Scooter unterwegs. Dann kommt es zu einem Unfall. Sie verletzt sich dabei.

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in Lauingen eine Jugendliche verletzt. Die 17-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg der Herzog-Georg-Straße stadtauswärts unterwegs. Sie kollidierte mit dem Wagen einer 52-Jährigen, die aus der Stadtvogteistraße in die Herzog-Georg-Straße einfahren wollte.

Die Fahrerin des Elektrorollers zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro. (AZ)