Nach Verkehrsunfall in Lauingen: Zeugen gesucht

Ein 48-Jähriger ist am Donnerstag in Lauingen von seinem Roller gestürzt. Dabei verletzte er sich, wie er erst mit Verspätung feststellte. Darüber informiert die Polizei. Konkret befuhr der Mann am 10. Oktober gegen 14.30 Uhr die Dillinger Straße von Dillingen in Richtung Lauingen. Zeitgleich war ein unbekannter Autofahrer auf der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs, um anschließend nach links auf die Dillinger Straße abzubiegen.

Nach Unfall in Lauingen: Autofahrer gesucht

An der Kreuzung übersah der unbekannte Fahrzeugführer den 48-jährigen Rollerfahrer, sodass dieser laut Polizei stark abbremsen musste und vom Roller fiel. Der Autofahrer hielt an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mannes und setzte seine Fahrt anschließend fort. In den Folgestunden stellte der 48-Jährige fest, durch den Sturz verletzt worden zu sein und begab sich in ärztliche Behandlung. Von dem unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein dunkelblaues Auto mit dem Teilkennzeichen HDH handelt.

Der Fahrzeugführer oder Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)