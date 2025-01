Nachbarschaftsstreit eskaliert in Lauingen

In der Donaustraße in Lauingen ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Ein 51-Jähriger soll hierbei nach Angaben der Polizei einen messerähnlichen Gegenstand vorgezeigt und die andere Familie bedroht und beleidigt haben.

Die Polizeiinspektion Dillingen leitet ein Strafverfahren ein

Aus der bedrohten Familie wiederum soll ein 16-Jähriger laut Polizeibericht mehrere Mitglieder der anderen Streitpartei getreten haben. Es kam zu leichten Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Strafverfahren gegen den 51-Jährigen und 16-Jährigen eingeleitet. (AZ)