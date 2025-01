Nachträgliches Weihnachtsgeschenk für Lauinger Grundschule

Nach der Weihnachtszeit erhielt die Carolina-Frieß-Grundschule Lauingen noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk: Das Informationstechnikbataillon 292 hatte seine kompletten Einnahmen aus dem Verkauf von Glühwein und Erbsensuppe auf dem Weihnachtsmarkt Lauingen gespendet. Dies war der Anlass zu einer kleinen Feierstunde mit Erster Bürgermeisterin Katja Müller, der Fördervereinsvorsitzenden Nadja Hoffmann, Rektorin Irmgard Daub, Waltraud Oltersdorf von Carolina’s Café und zwei Herren von der Bundeswehr: Hauptmann Philipp von Bastineller, Kompaniechef der 6. Kompanie, und Stabsfeldwebel Murray. Rektorin Irmgard Daub berichtete zunächst über die Situation der Grundschule, Schülerzahlen, Schulprofil Inklusion. Danach gab Waltraud Oltersdorf einen kurzen Abriss über die Entstehung und Bewirtschaftung von Carolina’s Café, in dem aktuell fünf ältere Damen ehrenamtlich Frühstück für die Kinder bereitstellen. Bürgermeisterin Katja Müller betonte die Bedeutung und Wichtigkeit des Ehrenamtes, das gerade an der Grundschule mit Schulweghelfern, Schwimmhelfern, Lesepaten und den Damen von Carolina’s Café besonders gelebt wird. Nadja Hoffmann schilderte, wie sie als Lesepatin den Schulalltag erlebt. Im Anschluss daran erfolgte die offizielle Spendenübergabe. Die Herren von der Bundeswehr hatten einen großen Scheck und die originelle „Schatzkiste“, in der die Spenden auf dem Weihnachtsmarkt gesammelt wurden, dabei. Der stattliche Betrag von 2176 Euro soll dem Förderverein und Carolina’s Café zugutekommen. Ein herzliches Dankeschön aller Anwesenden ging an das Informationstechnikbataillon 292. Das Geld ist für die Kinder der Grundschule sicherlich gut investiert.

