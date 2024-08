In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter den Tankdeckel eines Lkw, der in der Max-Eyth-Straße in Lauingen abgestellt war. Dadurch lief eine geringe Menge Diesel aus. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung. (AZ)

Tankdeckel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Max-Eyth-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis