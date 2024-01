Narrensprung am Sonntag: Welche Straßen in Lauingen gesperrt sind

Am Sonntag dürfte die Lauinger Innenstadt voll sein. Wie Verkehrsteilnehmer das Veranstaltungsgebiet umfahren können.

Am Sonntag, 7. Januar, findet der Lauinger Narrensprung statt. Zu diesem Ereignis werden laut Information des Veranstalters, der Narrenzunft der Laudonia, Zünfte aus dem ganzen süddeutschen Raum anreisen, um die schwäbisch-alemannische Fasnacht zu feiern. Der Umzug beginnt um 14.11 Uhr.

Die teilnehmenden Gruppen stellen sich im Oberanger und am Parkplatz „Radgarten“ auf. Die Zugstrecke verläuft vom Oberanger (bei der Stadtpfarrkirche) über die Herzog-Georg-Straße, vorbei am Marktplatz und in die Brüderstraße. An der Stadthalle endet der Sprung und dort findet anschließend für Hästräger und Besucher bis 18 Uhr eine Umzugsparty statt. Das teilt die Stadt Lauingen in einer Pressemitteilung mit.

Wie Autofahrer das Spektakel umfahren können

Die Zufahrt zur Innenstadt ist deshalb nur eingeschränkt möglich. Für auswärtige Besucherinnen und Besucher werden die Parkmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt (Parkplatz Segrépromenade und Parkplatz an der Weisinger Straße) empfohlen. Der Wittelsbacherplatz steht ebenfalls zum Parken zur Verfügung. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungshinweise zu beachten und die Sperrungen zu befolgen.

Infos zur Umfahrung der Innenstadt: Aus Fahrtrichtung Dillingen kommend: Dillinger Straße - Schabringer Straße – Johannesstraße – Ludwigstraße - Riedhauser Straße. Aus Fahrtrichtung Gundelfingen kommend: Riedhauser Straße – Ludwigstraße – Johannesstraße - Schabringer Straße – Dillinger Straße. Aus Richtung Süden kommend: Donaubrücke – Donau-/Rosenstraße – Herzog-Georg-Straße – Schabringer-Straße – Johannesstraße – Ludwigstraße – Riedhauser Straße. (AZ)

Lesen Sie dazu auch