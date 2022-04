Lauingen

Neongelbe Figuren kraxeln am Martinsmünster in Lauingen

Das sind die neongelben Gestalten, die in Lauingen an der Stadtpfarrkirche arbeiten: die Industriekletterer Hannes und Kerstin Notz.

Plus Der Turm in Lauingen ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Industriekletterer arbeiten erneut an der Fassade. Sie halten eine Renovierung für die sinnvollste Lösung.

Der Bauzaun um den Turm der Lauinger Stadtpfarrkirche ist für Bürgerinnen und Bürger zur Normalität geworden. Bereits seit zwei Jahren steht er dort, versperrt den Weg. Fußgänger sind gezwungen, die Straßenseite zu wechseln. Was genau mit dem Martinsmünster los ist, wissen viele nicht. Selbst der Lauinger Hermann Mayer, der gegenüber von der Kirche lebt, ist sich unsicher. Täglich beobachtet er die Falken, die ganz oben im Turm nisten. Auch an diesem Tag lehnt er im Fensterrahmen und blickt auf die teils bröckelnde Fassade. „Das Martinsmünster sieht optisch nicht anschaulich aus“, findet er. Davon, dass der Turm seit Jahren saniert werden muss, hat er aber noch nichts gehört.

