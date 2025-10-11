Neuapostolische Kirche spendet

Andreas Krug, Leiter der neuapostolischen Kirchengemeinde Lauingen, überreichte eine Spende von human aktiv, Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland. Empfänger der Spende über 6000 Euro war der Caritasverband für den Landkreis Dillingen, Tagesstätte für psychische Gesundheit. Die Vertreter des Caritasverbandes Heidrun Ostertag, Stephan Wolk und Alois Kleebauer nahmen auf Einladung des Gemeindeleiters zur Spendenübergabe am Erntedank-Gottesdienst teil. Die Freigabe der Spende vom Hilfswerk human aktiv erfolgte im Rahmen des diesjährigen Jahresförderschwerpunktes der Hilfe für psychisch erkrankte Menschen. Die Vertreter des Caritasverbandes bedankten sich herzlich für diese Spende und konnten die Gemeinde-Mitglieder über ihre umfangreichen Arbeitsbereiche und den geplanten Einsatz der Spende informieren. Die Zuhörer bedankten sich mit Applaus. Im Anschluss waren alle Anwesenden zu einem gemeinsamen Brunch geladen, bei dem auch die Vertreter des Caritasverbandes Fragen der Gemeinde-Mitglieder beantworten konnten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!