Neue E-Bike-Ladestation in Dillingen

Am idyllisch gelegenen Vereinsgelände des TV 1862 Dillingen wurde kürzlich eine neue E-Bike-Ladestation in Betrieb genommen. In Kooperation mit den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen wurde die moderne Lademöglichkeit direkt beim Campingplatz an der Eichwaldstube realisiert. Über die nachhaltige Erweiterung des Angebots für Radfahrer und Vereinsmitglieder freuen sich Daniel Kaim, TV-Vorsitzender, vonseiten der DSDL Werkleiter Wolfgang Behringer und Heinz Karneth, Betreiber der Gastronomie an der Eichwaldstube.

„Die neue E-Bike-Ladestation ist ein weiterer Schritt in Richtung umweltfreundliche Mobilität und steigert gleichzeitig die Attraktivität unseres Geländes für Sportler, Camper und Ausflügler“, betonte Daniel Kaim. Der TV Dillingen bedankt sich bei den Donau-Stadtwerken für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf viele radelnde Besucher, die künftig an der Donau eine Pause zum Laden – und Genießen – einlegen können. (AZ)