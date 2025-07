Neuer Vorstand im Montessori Kinderhaus Lauingen

Der Montessori Kinderhaus Lauingen e.V. blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Schatzmeisterin Anja Stahl stellte den Jahresabschluss 2024 vor und berichtete, dass der Verein trotz wirtschaftlicher Herausforderungen, unter anderem aufgrund von Tariferhöhungen und gestiegenen Kosten, aktuell auf einem soliden finanziellen Fundament steht. Möglich wurde dies vor allem durch großes ehrenamtliches Engagement und die kontinuierliche Unterstützung durch Eltern und Förderer. Trotz der positiven Bilanz betont die Schatzmeisterin, dass finanzielle Unterstützung für Investitionen weiterhin notwendig ist.

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts wurde besonders der Fortschritt in der Digitalisierung hervorgehoben: Vor allem in der Verwaltung und in der Dokumentation von Mitarbeiter- und Kinderdaten wurden wichtige Modernisierungsschritte umgesetzt, die die tägliche Arbeit effizienter und zukunftssicher gestalten.

Auch personell zeigt sich das Kinderhaus gut aufgestellt: Alle offenen Stellen konnten erfolgreich nachbesetzt werden – ein erfreuliches Signal in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich. Die hohe Qualität des Teams und die Kontinuität in der Betreuung wurden von den Mitgliedern mit Anerkennung zur Kenntnis genommen.

Ein emotionaler Moment war die Verabschiedung von Viktoria Kraus, die nach drei Jahren ihr Amt im Vorstand niederlegte. In bewegenden Dankesworten wurde ihr Engagement für den Verein gewürdigt. Sie habe mit Herz, Weitblick und großer persönlicher Hingabe wesentlich zur Entwicklung des Kinderhauses beigetragen, hieß es seitens des Vorstands.

Als neues Vorstandsmitglied wurde Julia Bauer-Fink einstimmig gewählt. Sie komplettiert das Leitungsteam um die erfahrenen Vorstände Anja Stahl und Peter Schrell. Gemeinsam wollen sie die erfolgreiche Arbeit fortführen und neue Impulse setzen – stets im Sinne der Montessori-Pädagogik, die das selbstbestimmte Lernen und das respektvolle Miteinander in den Mittelpunkt stellt.

