Neues Geschäft in der Stadtmitte: In Lauingen öffnet der „Istanbul Imbiss“

In der Herzog-Georg-Straße in Lauingen eröffnet am Freitag der neue „Istanbul Imbiss“, direkt neben der Pizzeria Luca. Erst Mitte Mai eröffnete dort das „Golden Chicken“. Das hat inzwischen aber wieder geschlossen. Kazim Yilmaz ist der Inhaber des neuen Geschäfts. Er freut sich auf die Eröffnung. Da sein Vater bereits 30 Jahre lang einen eigenen Laden geführt hat, konnte Yilmaz schon einiges an Erfahrung sammeln. „Wie der Vater, so der Sohn“, scherzt der Türke. Er hat im Geschäft seines Vaters des Öfteren ausgeholfen und so eine eigene Leidenschaft entwickelt. „Ich bin sozusagen damit aufgewachsen und kenne die Branche seit meiner Kindheit“, erzählt er.

