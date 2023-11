Lauingen

Norma-Neueröffnung: "So etwas betrachten wir als Standortbekenntnis"

Plus Zur Neueröffnung herrscht Ausnahmezustand vor der Filiale von Norma in Lauingen. Die Kunden zeigen sich begeistert. Und es gibt Lob für die Stadt.

Von Jonathan Mayer

Maria Müller strahlt übers ganze Gesicht, als sie die Angebote durchstöbert. "Ich komme immer schon hier her", sagt die 89-Jährige, die seit 23 Jahren in Lauingen lebt. "Dieses Geschäft ist wirklich einmalig." Ihre Wocheneinkäufe erledige sie immer in der Norma-Filiale an der Dillinger Straße. Natürlich hat sie da mitbekommen, dass das Geschäft großzügig umgebaut wurde. 200 Quadratmeter mehr misst die Verkaufsfläche nun. Und das fällt Müller auf: "Das ist wirklich schön geworden." Die Eröffnung am Montag wollte sie sich nicht entgehen lassen.

Der Umbau ging schnell: Vor knapp einem halben Jahr habe es erste Gespräche mit der Stadt gegeben, im September rückten dann schon die Bauarbeiter an – und acht Wochen später war alles fertig. Mirco Schrameyer, Niederlassungsleiter der Norma in Dettingen, hat für die Stadt nur Lob dabei: viele Anträge, ewig lange Genehmigungsverfahren, Bürokratie. Damit sei man oft konfrontiert, wenn man eine Filiale umbauen wolle. "All das kann man über Lauingen nicht sagen", so Schrameyer, der 116 Filialen verantwortet. Besonders freue ihn, dass es gelungen sei, den Markt in der Innenstadt zu halten und zu erweitern.

