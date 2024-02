Lauingen

Orchestra Mondo im Stadeltheater: Tango trifft auf Gypsy-Swing

Die Gruppe Orchestra Mondo trat im ausverkauften Lauinger Stadeltheater auf. Dazu gehören Dennis Wendel am Kontrabass, Anja Baldauf am Akkordeon, Raffael Müller an der Gitarre und Stefan Baldauf am Schlagzeug.

Von Martin Gah

Anja Baldauf aus dem Kammeltal im Landkreis Günzburg ist vor allem als "Zydeco Annie" bekannt geworden, die mit ihrer Band „Swamp Cats“ Musik aus den Südstaaten der USA präsentiert. Jetzt gastierte sie im ausverkauften Lauinger Stadeltheater mit ihrer Formation „Orchestra Mondo“. Dieses gründete sich schon im Jahr 2004, noch vor den Swamp Cats und widmet sich dem Tango und dem Jazz, dabei vor allem dem Gypsy-Swing. Gelegentlich kommt auch Musette dazu. „Ich erlaube mir, die Musik zu spielen, die ich mag“, sagt Anja Baldauf nach dem Konzert im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum Unterschied zwischen ihren beiden Bühnen-Ichs sagt sie: „Zydeco Annie war die junge Musikerin Anja, die gesetzte Musikerin und Dozentin für Jazz-Akkordeon ist die Anja Baldauf bei Orchestra Mondo. Aber ich habe die Zydeco Annie gebraucht, um die zu werden, die ich jetzt bin.“ Das Verbindende zwischen Tango und Gypsy-Swing sei die gemeinsame Entstehungszeit in den 1930er und 1940er-Jahren.

Bei Orchestra Mondo (Welt-Orchester) wird Anja Baldauf kongenial unterstützt von ihrem Mann Stefan Baldauf am Schlagzeug, Dennis Wendel am Kontrabass und Raffael Müller an der Gitarre.

