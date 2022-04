Paar aus Günzburg klaut in Lauingen Parfum im Wert von mehr als 1000 Euro

Es flüchtete mit dem Auto nach Günzburg. Dort konnten der Mann und die Frau geschnappt werden.

Mitarbeiterinnen einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen haben am Montag den Diebstahl von mehreren hochwertigen Parfums festgestellt. Ein tatverdächtiges Pärchen verließ daraufhin das Geschäft und flüchtete mit einem Pkw, der mit einer Günzburger Zulassung versehen war.

Zivile Streife nimmt das Paar fest

Bei einer anschließenden Fahndung nach dem Pkw konnte dieser schließlich von einer zivilen Streife der Polizei Günzburg in der Nähe der Halteranschrift aufgegriffen werden. Im Kofferraum des Pkw konnten die entwendeten Parfums, die einen Gesamtwert von über 1130 Euro hatten, aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Insassen, ein 31-Jähriger und eine 35-Jährige, wurden vorläufig festgenommen und konnten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach erfolgter Sachbearbeitung die Dienststelle wieder verlassen. So teilt es die Polizei mit. (pol)

Lesen Sie dazu auch