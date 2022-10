Parkrempler in Lauingen: Polizei stellt Flüchtige an ihrer Wohnung

Eine Frau ist nach einem Zusammenstoß geflüchtet. Zeugen haben den Vorfall in Lauingen beobachtet.

Zeugen haben am Sonntag gegen 17.15 Uhr beobachtet, wie die Fahrerin eines Skodas beim Einparken am Oberanger in Lauingen gegen einen geparkten Daimler gefahren ist. Trotz des Zusammenstoßes fuhr die Unfallverursacherin anschließend davon.

Schaden in Lauingen beläuft sich auf 5000 Euro

Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren, woraufhin die Unfallverursacherin an ihrer Wohnadresse angetroffen werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)

