Patrick Schurer stellt im Schlösslekeller die Familie in den Mittelpunkt

„Man kann schon sagen, dass wir sehr erfolgreich waren“, erzählt Patrick Schurer. Mit dem Fischerheim in Gundelfingen hatten er und sein Team sich einen Namen gemacht und Gäste bis aus Aalen und Stuttgart bedient. Sie hätten sogar regelmäßige Besucher aus Österreich gehabt. „Bis halt das Hochwasser gekommen ist.“ 80 Zentimeter stand das Wasser hoch. Damit war es mit dem Fischerheim vorbei. Jetzt sitzen Schurer und seine Schwester, Yvonne Kupferer, in einem der Gasträume im Schlösslekeller in Lauingen. Nebenan wird noch kräftig gewerkelt, die letzten Feinheiten verändert, die Kaffeemaschine angeschlossen. Vier Tage sind es an diesem Donnerstag noch bis zur großen Eröffnung, und die beiden platzen schier vor Vorfreude. „Der Kontakt mit den Menschen hat einfach gefehlt“, findet Schurer.

