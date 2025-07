Paul-Anton Göring hat herausragende Lateinkenntnisse

Paul-Anton Göring ist nicht nur ein gefeiertes Nachwuchstalent am Dirigentenpult und an der Orgel, er bewies in der ersten Runde des 38. Landeswettbewerbs „Alte Sprachen“, dass er auch über exzellente Lateinkenntnisse verfügt. Bei dieser ersten Runde des Wettbewerbes galt es, einen hochaktuellen Text von Papst Franziskus mit dem Thema '“Jeder Mensch ist wertvoll“ zu übersetzen. Franziskus weist darin auf die Notwendigkeit der Menschenrechte und ihre unbedingte Gültigkeit unabhängig von Person, Herkunft, Besitz oder Ansehen hin. Neben der Übersetzung dieses Textes waren in der dreistündigen Klausur auch kniffelige Zusatzaufgaben zu bewältigen.

Paul-Anton gehört nun zum Kreis der 50 besten Lateinschülerinnen und Lateinschüler in Bayern und hat die Chance, sich in der zweiten Runde für das Finale zu qualifizieren. Dort wird sich entscheiden, welche drei Bewerberinnen oder Bewerber für die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen werden. Die Schulfamilie des Albertus-Gymnasiums freut sich riesig und gratuliert Paul-Anton von Herzen zu seinem großartigen Erfolg.

