Bei einem Fahrradsturz am Mittwochmorgen in Lauingen erlitt eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin Verletzungen. Gegen 6.25 fuhr die Frau in der Bahnhofstraße gegen die Kante eines Einfahrttors und stürzte alleinbeteiligt.

Sie zog sich eine Handgelenkfraktur zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihr Pedelec blieb unbeschädigt. (AZ)