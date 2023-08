Pfosten in Lauingen umgefahren: 1750 Euro Schaden

Eine 63-Jährige fährt mit ihrem Auto gegen einen Poller und flüchtet. Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet. Nun erwartet die Frau eine Anzeige.

Ein Zeuge hat am Montagmittag in Lauingen beobachtet, wie die Fahrerin eines schwarzen Mercedes bei einem Wendeversuch in der Albertusstraße gegen einen Metallpfosten stieß und diesen umknickte.

Zeuge hat den Unfall beobachtet

Trotz des Anstoßes fuhr die Unfallverursacherin weiter. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Pkw notieren. Gegen die 63-jährige Unfallverursacherin wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Am Pfosten entstand ein Sachschaden von circa 1750 Euro. (AZ)

