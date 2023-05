Lauingen

Piazolo: Für musische Gymnasien wie in Lauingen gibt es "zusätzliche Budgets“

Plus Warum ukrainische Schüler und ein entspannter Schlagzeuger den Kultusminister bei seinem Besuch am Albertus-Gymnasium in Lauingen verblüffen.

Von Hans Gusbeth

Einen „Blutdruck-Booster“ für die sogenannte Schulfamilie nannte eine Zeitung jüngst den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo. Der war am Mittwoch in der Region unterwegs, um sich mit genau diesen „Schulfamilien über die aktuellen Herausforderungen auszutauschen“, wie es in der Einladung der Freien Wähler hieß. Stand am Vormittag die Realschule in Meitingen (987 Schülerinnen und Schüler) auf dem Programm, folgte mittags das 40 Kilometer entfernte Albertus-Gymnasium in Lauingen (635).

AGL-Schulleiter Jochen Schwarzmann zeigte sich sehr stolz über den Besuch aus München, dem er zu Beginn das Profil seines Gymnasiums mit den Ausrichtungen musisch, sprachlich und wirtschaftlich erläuterte. Schwarzmann bezeichnete den Gedankenaustausch zwischen Schulfamilie und Minister als „sehr gewinnbringend“. Besonders angesprochen habe er, dass man sich gerade auf den Weg in den Bereich „Kulturschule“ mache. Derzeit laufe dazu eine Ausschreibung. Auch das Thema Digitalisierung sei zur Sprache gekommen.

