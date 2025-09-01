Icon Menü
Lauingen: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Lauingen

Lauingen

Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Lauingen

Gleich zweimal brechen Unbekannte in Gebäude in Lauingen ein. Betroffen ist unter anderem ein Vereinsheim. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Zwei Einbrüche haben sich in Lauingen ereignet. Foto: Alexander Kaya

    Die Polizei berichtet am Montag von zwei Einbrüchen, die sich in letzter Zeit in Lauingen ereignet haben. Im Zeitraum von Donnerstag, 28. August, 20.30 Uhr auf Freitag, 29. August, 13 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim an der Segrépromenade. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100 Euro, teilt die Polizei Dillingen mit.

    Zwischen Montag, 25. August, 22 Uhr und Freitag, 29. August, 16.30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein privates Musikstudio in der Max-Eyth-Straße. Die Unbekannten entwendeten zwei DJ-Media-Player der Marke Pioneer. Der Beuteschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

