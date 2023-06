Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Lauingen

Mann prallt beim Ausparken in Lauingen mit Firmenfahrzeug gegen geparktes Auto. Er hinterlässt lediglich Zettel mit Telefonnummer des Arbeitgebers.

Der Fahrer eines Firmenfahrzeugs ist am Montag gegen 17.45 Uhr beim Ausparken in der Riedhauser Straße in Lauingen gegen ein hinter ihm geparktes Auto geprallt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Dillinger Polizei ermittelt den Unfallverursacher

Der Unfallverursacher hinterließ laut Polizei lediglich einen Zettel mit einer Telefonnummer seines Arbeitgebers an der Windschutzscheibe und fuhr anschließend weiter. Der geschädigte Autobesitzer teilte den Schaden der Polizei mit, die über die Telefonnummer die Daten des Unfallverursachers ermitteln mussten. Gegen den Mann wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)