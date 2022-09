Polizei ertappt Kiffer in Lauingen und findet weiteren Joint

Die Polizei hat in Lauingen einen 35-Jährigen beim Drogenkonsum ertappt. Anschließend fanden Beamten die Beamten bei dem Mann einen weiteren Joint.

Ein 35-Jähriger ist am Samstag kurz vor 23.30 Uhr in der Nähe einer Gastwirtschaft in der Lauinger Brüderstraße dabei beobachtet worden, wie er im Beisein zweier Freunde einen Joint konsumierte.

Polizei findet weitere Droge bei dem Mann in Lauingen

Anschließend fanden die Polizeibeamten beim Betäubungsmittelkonsument noch einen weiteren Joint. Das Rauschgift wurde sichergestellt. (AZ)

