Polizei findet bei jungem Lauinger Drogen

Der Mann wurde beim Lauinger Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Dabei fanden die Beamten Amphetamin bei dem 22-Jährigen.

Gegen Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Bahnhofsvorplatz des Lauinger Bahnhofs ein 22-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei warf der Mann ein Druckverschlusstütchen in ein angrenzendes Gebüsch. Darin befand sich eine geringe Menge an Amphetamin. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)