Polizei findet bei Verkehrskontrolle in Lauingen Drogen

Der Beifahrer eines Autos drehte sich gerade einen Joint und auch die Fahrerin hatte

Bei einer Verkehrskontrolle an der Segrepromenade in Lauingen stellten Beamten der Polize Dillingen ein Fahrzeug fest, in dem sich zwei Personen aufhielten. Beim Herantreten an das Fahrzeug konnten die Beamten beobachten, wie der 21- jährige Beifahrer sich

grade einen Joint drehte.

Es folgte eine Blutentnahme

Zudem befanden sich weitere Betäubungsmittelutensilien im Wagen. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die 19-jährige Fahrerin bereits vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Sie musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)