Polizei findet Mann schlafend und sturzbetrunken in Auto

Offensichtlich hatte der Mann in Lauingen auch einen Unfall gebaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Polizeiinspektion Dillingen ist am Freitag ein auffälliges Fahrzeug mitgeteilt, welches mit Warnblinkanlage in der Klemensstraße in Lauingen abgeparkt war. Vor Ort konnte der Fahrer schlafend im Fahrzeug festgestellt werden.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 54-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnte zudem ein frischer Unfallschaden an der rechten Fahrzeugfront vorgefunden werden.

Hat der Lauinger eine Mauer touchiert?

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Fahrzeuglenker eine Mauer touchiert hat, allerdings konnte bislang keine Unfallstelle ausgemacht werden. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)