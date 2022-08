Lauingen

Polizei löst Party in Lauingen auf

Die Polizei hat am Wochenende eine Feier in Lauingen aufgelöst.

Samstagnacht haben Personen in Lauingen eine Party gefeiert. Die Lautstärke bis in die späte Nacht störte Anwohner. Die Polizei ermahnte den Veranstalter, was jedoch nicht half.

