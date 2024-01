Lauingen

Polizei stellt Dieb in Lauinger Geschäft

Die Polizei musste in ein Geschäft in Lauingen ausrücken, weil ein Mann versucht hat, etwas zu stehlen.

In einer Drogerie in Lauingen will ein Mann Ware klauen. Die Mitarbeiter bemerken das und rufen die Polizei. Im Laden ist der Mann kein Unbekannter.

Ein versuchter Diebstahl für die Beamten der Dillinger Polizei am Donnerstagnachmittag in eine Drogerie in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen, so die Angaben der Polizei. Ein 66-jähriger Mann geriet ins Visier des Personals, als er versuchte, lediglich eine Schokolade an der Kasse zu bezahlen, während er zuvor mehrere andere Artikel eingesteckt hatte. Auf die Aufforderung hin, den Inhalt seiner Tasche zu offenbaren, kam das zuvor entwendete Diebesgut zum Vorschein. Laut Polizeibericht war der Mann in der Drogerie kein Unbekannter: Er hatte bereits früher wegen Diebstahls ein Hausverbot erhalten. Die Polizei hat gegen den 66-Jährigen ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)

