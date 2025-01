Polizei stellt in Lauingen Schreckschuss-Revolver sicher

Ein 17-Jähriger war am Freitagabend in Lauingen mit einem Scheckschussrevolver samt Munition unterwegs. Gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Brüderstraße. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Schreckschusswaffe samt dazugehöriger Munition. Nachdem der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis ist, stellten die Polizisten die Gegenstände sicher.

19-Jähriger war in Dillingen mit Einhandmesser unterwegs

In Dillingen führte ein 19-Jähriger verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich. Die Polizeibeamten kontrollierten den jungen Mann gegen 0.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Bei der Durchsuchung fand die Polizei bei ihm ein Einhandmesser und stellten es sicher.

Ein 18-Jähriger hatte in Dillingen einen Schlagring dabei

An derselben Örtlichkeit war zeitgleich ein 18-Jähriger mit einem Schlagring unterwegs. Während der Personenkontrolle stellten die Beamten die verbotene Waffe sicher. Die Polizei ermittelt nun in allen drei Fällen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. (AZ)