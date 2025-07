Polizei stellt Verstöße gegen Gaststättengesetz in Lauingen fest

Polizeikräfte kontrollierten in den frühen Morgenstunden am Samstag eine Bar in der Ludwigstraße in Lauingen. Während der Überprüfung befanden sich mehrere Gäste im Außenbereich, obwohl für eine Außenbewirtung keine erforderliche Genehmigung vorlag. Zudem wurde festgestellt, dass die Musiklautstärke nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprach, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Betreiber der Gaststätte wird nun ein Verfahren gemäß Gaststättengesetz eingeleitet. (AZ)

