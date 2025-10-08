Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Lauingen

Ein stark betrunkener Radfahrer ist von der Polizei in der Nacht auf Mittwoch gestoppt worden. In der Singstraße hielten Beamte einer Streife gegen 23.45 Uhr einen 36-jährigen Mann an, der ihnen durch Alkoholgeruch aufgefallen war. Die Polizisten führten laut eigenen Angaben einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,1 Promille angezeigt habe – damit lag der Mann deutlich über der erlaubten Grenze von 1,6 Promille. Seine Fahrt durfte der 36-Jährige nicht fortsetzen, stattdessen musste er zur Blutentnahme. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

89415 Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholgeruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis