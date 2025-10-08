Icon Menü
Lauingen: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Lauingen

Lauingen

Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Lauingen

Bei einer nächtlichen Kontrolle bemerken die Beamten Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
    • |
    • |
    • |
    Erst trinken, dann radeln ist keine gute Idee: Die Promillegrenzen sind dabei zwar höher. Ein Mann muss in Lauingen trotzdem mit einem Verfahren rechnen.
    Erst trinken, dann radeln ist keine gute Idee: Die Promillegrenzen sind dabei zwar höher. Ein Mann muss in Lauingen trotzdem mit einem Verfahren rechnen. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Ein stark betrunkener Radfahrer ist von der Polizei in der Nacht auf Mittwoch gestoppt worden. In der Singstraße hielten Beamte einer Streife gegen 23.45 Uhr einen 36-jährigen Mann an, der ihnen durch Alkoholgeruch aufgefallen war. Die Polizisten führten laut eigenen Angaben einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,1 Promille angezeigt habe – damit lag der Mann deutlich über der erlaubten Grenze von 1,6 Promille. Seine Fahrt durfte der 36-Jährige nicht fortsetzen, stattdessen musste er zur Blutentnahme. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

