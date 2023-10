Polizei sucht falschen Sozialdienst-Mitarbeiter in Lauingen

Ein Mann klingelt bei älteren Frauen in Lauingen und gibt sich als Sozialdienst-Mitarbeiter aus, dann fragt er nach Bargeld. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann.

Zwei ältere Frauen wurden im Oberanger in Lauingen am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr von einem unbekannten Mann aufgesucht, der sich ihnen gegenüber als Hausverwalter beziehungsweise Mitarbeiter des Sozialdienstes ausgab. Der Unbekannte erklärte, dass angeblich Schlüssel des Mehrparteienhauses entwendet worden seien und in einige Wohnungen bereits eingedrungen worden sei. Dabei sei auch Geld entwendet worden, heißt es im Bericht der Polizei.

Im gleichen Atemzug befragte er die älteren Damen nach Bargeld und Wertgegenständen, angeblich, um sie zu sensibilisieren, vermutlich jedoch in der Absicht, sich diese widerrechtlich anzueignen. Beide Frauen erklärten, nichts dergleichen zu besitzen.

Der Unbekannte, der eine weiße FFP2-Maske trug, wird mit etwa 35 Jahren, 175 cm Größe, kurzen Haaren, dunkler Kleidung und deutsch mit ausländischem Akzent sprechend beschrieben. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)