Polizei sucht nach Auseinandersetzung vor Kneipe in Lauingen Zeugen

Ein Mann spricht von drei bis vier Unbekannten, die vor einer Kneipe in Lauingen auf ihn einprügelten. Die Polizei sucht nun nach Menschen, die den Vorfall beobachtet haben.

In Lauingen ist es am vergangenen Samstag, 3. Juni, zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall vor einer Kneipe in der Ludwigstraße. Zuvor war ein 49-jähriger Gast ausfallend geworden und aus der Kneipe verwiesen worden.

Drei bis vier Unbekannte sollen auf Mann in Lauingen eingeschlagen haben

Kurz darauf wurde der Mann nach eigenen Angaben von drei bis vier bislang unbekannten Tätern niedergeschlagen und im Gesicht und an der Hand verletzt. Der Geschädigte erstattete erst am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Die PI Dillingen bittet unter der Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)