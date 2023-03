Polizei sucht weiter nach vermisster 37-Jähriger aus Lauingen

Seit 15. März wird eine 37-Jährige aus Lauingen vermisst. Inzwischen hat die Kripo Dillingen den Fall übernommen und ein weiteres Foto veröffentlicht.

Polizei und Angehörige suchen noch immer nach Andrea Höß. Die 37-jährige Lauingerin ist seit dem 15. März gegen 20 Uhr nicht mehr gesehen worden. Die Polizei hat nun ein neues Bild veröffentlicht, das aus einem sozialen Netzwerk stammt. Darauf trägt Höß eine schwarze Allwetterjacke mit grau-melierten Akzenten an beiden Seiten. Ihr Haar trägt sie wie meistens zu einem Pferdeschwanz gebunden. Anders auf dem Bild, heißt es von Angehörigen, könnte es sein, dass Höß keine Brille getragen hat.

Foto: Kripo Dillingen

Nicht in jedem Falle übernehme die Kriminalpolizei die Ermittlungen, sagte Kripo-Chef Michael Lechner. Das geschehe zum Beispiel bei vermissten Kindern. Im Falle von Andrea Höß habe die man die Ermittlungen übernommen, weil man davon ausgehe, dass für die 37-Jährige eine akute Gesundheitsgefahr bestehe.

Suche nach Vermisster in Lauingen: Polizeihunde und Hubschrauber im Einsatz

"Wir haben Lauingen bereits umfangreich abgesucht", sagt Lechner. Polizeihunde und ein Hubschrauber seien im Einsatz gewesen. Bislang jedoch ohne Erfolg. "Wir haben alles Denkbare bereits abgeklärt", so der Kripo-Chef weiter. Es gebe aus der Familie jedoch auch Hinweise, dass Andrea Höß eventuell Verbindungen in den Bereich Langenneufnach im Kreis Augsburg oder in den Raum Wertingen haben könnte.

Ein Gewaltverbrechen schließt Lechner aus. "Nach wie vor gehen wir stark davon aus, dass Frau Höß aufgrund ihres akuten Gesundheitszustandes Hilfe benötigt." Die Polizei sucht daher nach Menschen, die Andrea Höß gesehen haben. Die Vermisste ist circa 1,74 Meter groß und von kräftigerer Statur. Sie hat rückenlange, dunkelbraune bis schwarze glatte Haare, die sie regelmäßig zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trägt. Gewöhnlicherweise trägt sie eine Brille. Andrea Höß ist vermutlich zu Fuß unterwegs und kann längere Strecken zurücklegen. Möglicherweise ist sie mit einem hellgrünen Pullover und einer schwarzen Softshelljacke bekleidet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und ärztliche Hilfe benötigt.

Andrea Höß aus Lauingen wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf ihren Verbleib. Foto: PI Dillingen

Wer einen Hinweis hat, kann sich an die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. (AZ)