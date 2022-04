Polizei sucht Zeugen für Unfallschaden in Höhe von 5000 Euro

In Lauingen hat jemand einen Schaden in Höhe von 5000 angerichtet und ist einfach davongefahren.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für zwei Fälle von Unfallflucht. In Lauingen hatte am Samstag ein 81-Jähriger seinen Mercedes um 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Herzog-Georg-Straße abgestellt. Als er zurückkam, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür. Dieser beläuft sich auf 5000 Euro. Die Polizei vermutet, dass ein anderer Wagen den Mercedes gestreift hat.

Wer den Unfall verursachte, ist unbekannt. Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (pol)

