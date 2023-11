Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten in Lauingen

In Lauingen hat es mehrfach gekracht. In jedem Fall sind die Unfallverursacher einfach davongefahren. Wer hat etwas beobachtet?

Am Samstagabend kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der KIK-Filiale in Lauingen. Die Geschädigte stellte an ihrem dort geparkten Auto eine Beschädigung an der Stoßstange fest, als sie sich auf den Heimweg machen wollte.

Eine Frau wurde in Lauingen beobachtet

Gegen 1.45 Uhr konnte auf dem Parkplatz des MC Donalds eine weitere Unfallflucht beobachtet werden. Ein dunkler Pkw touchierte beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw. Gefahren wurde das Fahrzeug laut Zeugenaussagen von einer Frau mit langen schwarzen Haaren. Weitere Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)